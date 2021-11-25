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    Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

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    Президент США підкреслив нескореність українців - Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору
    Президент США підкреслив нескореність українців
    Фото: Evan Vucci/AP

    Сполучені Штати також запевняють, що віддані народу України та підтримують її суверенітет

    Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Джозеф Байден запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві президента на сайті Білого дому.

    У своїй заяві Байден нагадав, що Голодомор був цілеспрямованою політикою радянського режиму, спрямованою проти українців.

    «Український народ подолав жах Голодомору і засвідчив свій дух і нескореність, і врешті-решт створив вільну і демократичну державу. Вшановуючи пам'ять про страждання жертв Голодомору, Сполучені Штати також запевняють, що віддані народу України і підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в заяві.

    У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу.

    27 листопада Україна буде відзначати День пам’яті жертв Голодомору.

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    Теги: США Джозеф Байден Україна Голодомор 1932-1933 років президент суверенітет
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    Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору