Байден вперше передасть повноваження віцепрезиденці США: названо причину

Сьогодні буде перший випадок тимчасової передачі повноважень віцепрезидентці з моменту приходу адміністрації Байдена до влади в США

Президент США Джо Байден у п'ятницю тимчасово передасть повноваження віцепрезидентці Камалі Харріс, поки перебуватиме під анестезією у лікарні, де йому проведуть колоноскопію. Про це 19 листопада повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Це стане першим випадком тимчасової передачі повноважень віцепрезидентці з моменту приходу адміністрації Байдена до влади в США.

«Сьогодні вранці президент вирушить до медичного центру Уолтера Ріда на плановий медогляд. Поки президент буде там, йому зроблять планову колоноскопію. Як і у випадку з президентом Джорджем Бушем у 2002-му та 2007 роках, і відповідно до процедури, викладеної в конституції США, президент Байден передасть владу віцепрезиденту на короткий проміжок часу, доки перебуватиме під наркозом», – ідеться у письмовій заяві Псакі.

Відомо, що Байден вирушить до госпіталю імені Уолтера Ріда в штаті Меріленд на плановий медичний огляд.

У вересні американський лідер під час одного зі своїх виступів почав довго кашляти. Після чого Псакі заявила, що частий кашель Байдена під час виступів не є приводом для занепокоєння.

Проте ще у грудні 2020 року користувачі мережі звернули увагу на тривалий кашель Байдена під час виступу. Як підрахував один із коментаторів, Байден прокашлявся 17 разів за 14 хвилин своєї промови. При цьому сам він кілька разів переривав свою промову, вибачаючись перед глядачами і запевняючи, що він лише трохи застужений. А до кінця свого виступу демократ зовсім охрип.

Також ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.