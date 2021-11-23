Білий дім підтвердив намір 79-річного Байдена йти на другий термін

Демократи стурбовані падінням рейтингу чинного голови Білого дому

Президент США Джо Байден, якому 20 листопада виповнилося 79 років, має намір балотуватися на другий термін у 2024 році. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише The Hill.

«Такий його намір», – заявила Псакі журналістам, підтвердивши повідомлення про те, що Байден говорив радникам і персоналу, що планує знову балотуватися у президенти США у 2024 році.

Нещодавно видання The Washington Post із посиланням на власні джерела писало, що Байден та його найближче оточення запевнили своїх союзників у тому, що він планує балотуватися на виборах у 2024 році.

За даними видання, зусилля спрямовані на те, щоб переконати прихильників у прагненні глави держави залишитись у Білому домі на ще один термін. Це пов'язано, зокрема, зі зниженням його рейтингу.

Друг президента та колишній сенатор-демократ Кріс Додд заявив, що Байден розповідав йому про свої плани. «Єдине, що я чув від нього, це те, що він планує знову балотуватися. І я цьому радий», – заявив Додд.

Стурбованість у колах демократів викликає падіння рейтингу чинного голови Білого дому – за останні пів року він знизився на понад 10 пунктів – до 40%. Це, зокрема, зумовлено зростанням інфляції та наслідками пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повернув свої повноваження, які передавав віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проведення йому медичної процедури, що потребувала введення наркозу.

За інформацією CNN, віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин.

Згодом лікар Байдена перерахував хвороби президента.