Посольство США попереджає про військову активність Росії на кордоні з Україною

Ситуація на кордоні України може змінитися практично без оповіщення, попередили в американському посольстві

Американське відомство дало рекомендації своїм громадянам, які перебувають в Україні чи збираються їхати до нас

Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей в Україну попередило американських громадян про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

«Громадян США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, що викликає занепокоєння. Рекомендації з подорожей в Україну залишаються на рівні «чотири» – не подорожувати до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, у східні частини Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт і загалом в Україну через Covid-19», – йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Україні в середу.

У дипвідомстві також нагадують громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися «за коротким повідомленням або без будь-якого повідомлення».

Напередодні офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс пообіцяв, що США без вагань діятимуть проти Росії щодо України.

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням.

Напередодні бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах.

Згодом Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

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