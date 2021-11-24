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    Президент США на кухні: Джо Байден готував обіди для нужденних

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    Американські президенти готували обіди - Президент США на кухні: Джо Байден готував обіди для нужденних
    Американські президенти готували обіди

    Президент та віцепрезидентка США о Дня Подяки допомогли готувати обіди для нужденних

    Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс до Дня подяки допомогли готувати обіди для нужденних, повідомляє «ТСН».

    Президент США Джо Байден з дружиною Джилл Байден, а також віцепрезидентка Камала Гарріс з чоловіком Дугласом Емхоффом завітали до благодійного закладу у Вашингтоні. Традиції готувати святкові обіди для тих, хто не може це собі дозволити, вже багато років. До неї долучаються як пересічні американці, так і представники владної верхівки.

    Джо Байден, перша леді Джилл Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс і її чоловік Даг Емхофф (ліворуч) збирають набори для їжі до Дня подяки (Фото: AP)

    Джо Байден, перша леді Джилл Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс і її чоловік Даг Емхофф (ліворуч) збирають набори для їжі до Дня подяки (Фото: AP)

    Сам День подяки, який Америка відзначатиме вже завтра, Джо Байден проведе разом з родиною на острові Нан-Такет у штаті Массачусетс. Це місце для відпочинку політик використовує роками. Традиція збиратися за святковим столом усією сім'єю переривалася лише двічі: у 2015-му, після смерті сина Байдена - Бо, а також торік - через пандемію Covid-19.

    Нагадаємо, що президент США Джо Байден пішов на канікули: він поїхав до Массачусетсу на п'ять днів, щоб провести їх із сім'єю та відзначити День подяки.

    Теги: США Джозеф Байден президент Камала Гарріс Джилл Байден
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    Президент США на кухні: Джо Байден готував обіди для нужденних