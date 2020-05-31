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    У світі

    Станом на ранок 31 травня у світі зафіксували 6,1 мільйона випадків коронавірусу

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    США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків&nbsp;Covid-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків - Станом на ранок 31 травня у світі зафіксували 6,1 мільйона випадків коронавірусу
    США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків Covid-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків

    За останню добу одужали 2,7 мільйона осіб

    Станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 6 162 516 випадків коронавірусу, зокрема 371 037 осіб загинули та 2 739 192 особи одужали.

    Про це повідомляється на сайті Worldometer.

    Загалом у світі на сьогодні було зафіксовано 11 002 нових випадки інфекції, з них найбільшу кількість зафіксували в Пакистані (3 039), Мексиці (2 885) і Бразилії (1 526).

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    Також було зареєстровано 510 нових смертей, зокрема 364 у Мексиці та 88 у Пакистані.

    США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків Covid-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків, з них 105 557 летальних і 535 238 випадків одужання.

    Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

    Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 277 пацієнтів.

    Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 672 особи. З них смертельних випадків – 708. Також одужали 9 538 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

    епідемія коронавірус
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