Lufthansa готова до банкрутства. В компанії пояснили вигоду такого рішення



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Банкрутство полегшить звільнення співробітників і закриття збиткових дочірніх підприємств

Банкруство здається членам правління компанії вдалішим виходом, ніж державна допомога

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка серйозно постраждала через коронавірус, все ще розглядає варіант оголошення банкрутства. Про це повідомив член правління компанії в інтерв’ю виданню Focus. Як уточнюється, йдеться про особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами.

Повідомляється, що такий варіант видається членам правління компанії вигіднішим, ніж державна допомога. Наприклад, у разі банкрутства відшкодування авіаквитків можуть припинити. А сума компенсацій зібралася чимала – 1,8 млрд євро.

Також банкрутство полегшить звільнення співробітників і закриття збиткових дочірніх підприємств. Тобто Lufthansa зможе звільнити не до 10 тисяч співробітників, як планувала, а набагато більше.

«Відмова від пакета допомоги стане сигналом федеральному уряду про необхідність нових переговорів з Брюсселем», – цитує Focus одного з членів наглядової ради Lufthansa.

Раніше в Lufthansa заявляли, що втрачають мільйон євро на годину, тому резерви майже чотири мільярди євро можуть закінчитися вже восени. У компанії припускають, що банкрутство зі збереженням контролю над власними активами стане можливим не раніше 2021 року. Цю заяву керівництво Lufthansa зробило під час переговорів з німецьким урядом, який запропонував пакет фінансової підтримки на загальну суму близько 9 млрд євро.

Втім, наглядова рада Lufthansa відклала рішення про затвердження цього пакету допомоги. Причина – застереження про можливі вимоги Європейської комісії для захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи. Йдеться про можливу втрату авіаперевізником тимчасових слотів в базових для нього аеропортах – Франкфурта-на-Майні і Мюнхена. Тому в компанії побоюються, що умови Єврокомісії «приведуть до ослаблення функцій хабів» цих двох аеропортів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Lufthansa збирається відновити рейси з другої половини червня.

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