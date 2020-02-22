Столиця Франції зіткнулася з навалою клопів



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Популяція клопів могла збільшитися у зв’язку з популярністю блошиних ринків і напливу туристів

У Парижі зіткнулися з навалою клопів. Французький уряд почав кампанію по боротьбі з комахами в будинках і готелях столиці. Чиновники навіть відкрили гарячу лінію, щоб консультувати населення, повідомляє Sky News.

«Нас всіх це може торкнутися», – попередила влада країни на сайті, присвяченому проблемі з паразитами. З недавнього часу клопів стали помічати в школах, лікарнях і кінотеатрах. За даними профспілки працівників з боротьби зі шкідниками, тільки в 2018 році (останній рік, коли збирали статистику) були оброблені приміщення по 400 тисячам адрес – на третину більше, ніж у 2017 році.

Колишній кандидат в мери міста Бенджамін Гриво приділив цій проблемі особливу увагу в ході своєї виборчої кампанії. Він розповів журналістам, як його родина пройшла через «кошмарну навалу клопів», боротьба з якими тривала близько трьох місяців. «Масштаб цієї проблеми – відома всім таємниця, про яку парижани соромляться говорити», – пише Metro UK.

Завдяки проведеній дезінсекційній кампанії в 1950-х роках комахи у Франції були майже знищені. Однак через кілька років вони повернулися через здобуту резистентність до хімічних речовин. Міністерство житлового будівництва повідомило, що популяція клопів могла збільшитися у зв’язку з популярністю блошиних ринків і напливу туристів.

Нагадаємо, через навалу сарани Східній Африці загрожує голод.