  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Столиця Франції зіткнулася з навалою клопів

    • Розсилка
    Столиця Франції зіткнулася з навалою клопів

    Популяція клопів могла збільшитися у зв’язку з популярністю блошиних ринків і напливу туристів

    У Парижі зіткнулися з навалою клопів. Французький уряд почав кампанію по боротьбі з комахами в будинках і готелях столиці. Чиновники навіть відкрили гарячу лінію, щоб консультувати населення, повідомляє Sky News.

    «Нас всіх це може торкнутися», – попередила влада країни на сайті, присвяченому проблемі з паразитами. З недавнього часу клопів стали помічати в школах, лікарнях і кінотеатрах. За даними профспілки працівників з боротьби зі шкідниками, тільки в 2018 році (останній рік, коли збирали статистику) були оброблені приміщення по 400 тисячам адрес – на третину більше, ніж у 2017 році.

    Колишній кандидат в мери міста Бенджамін Гриво приділив цій проблемі особливу увагу в ході своєї виборчої кампанії. Він розповів журналістам, як його родина пройшла через «кошмарну навалу клопів», боротьба з якими тривала близько трьох місяців. «Масштаб цієї проблеми – відома всім таємниця, про яку парижани соромляться говорити», – пише Metro UK.

    Завдяки проведеній дезінсекційній кампанії в 1950-х роках комахи у Франції були майже знищені. Однак через кілька років вони повернулися через здобуту резистентність до хімічних речовин. Міністерство житлового будівництва повідомило, що популяція клопів могла збільшитися у зв’язку з популярністю блошиних ринків і напливу туристів.

    Нагадаємо, через навалу сарани Східній Африці загрожує голод.

    Франція Париж влада столиця населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ