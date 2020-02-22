Уряд пообіцяв виділити на субсидії більше коштів, ніж у минулому році



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Нинішній уряд вперше монетизував пільги для українців, чим вже скористалися 1,8 млн осіб - Соколовська

Завдяки спрощенню умов середній розмір субсидій підвищився до 1200 гривень

У 2020 році на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг уряд направить більше, ніж в минулому році – 47,6 млрд гривень. Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

«Тепер про фейках по субсидіях: у 2020 році ми нібито зменшили обсяг коштів на програму субсидій. Але насправді в бюджеті на 2020 рік передбачено на виплату субсидій 47,6 млрд гривень. Якщо порівнювати з цифрами 2019 року, то в минулому році на це було спрямовано 46,4 млрд гривень. Тобто, ми фактично заклали більше грошей, ніж було виділено торік», – зазначила Соколовська.

За її словами, це було зроблено для того, щоб субсидій вистачило всім, хто їх потребує.

«Більш того, в 2019 році ми спростили умови отримання субсидій для деяких категорій населення, і в грудні 2019 року середній розмір субсидії склав близько 1200 гривень», – додала міністр.

Вона нагадала, що нинішній уряд вперше монетизував пільги для українців, чим вже скористалися 1,8 млн осіб.

«За рахунок монетизації ми зменшили маніпуляції з нарахуваннями пільг підприємствами-постачальниками послуг, завдяки чому середній розмір пільги в 2019 році склав 750 гривень», – пояснила Соколовська.

За словами міністра, в грудні 2019 року субсидії отримали 3,3 млн домогосподарств, а пільги – 1,8 млн домогосподарств.

Нагадаємо, боржників за комуналку чекають великі неприємності.

Як повідомлялося, міністр соцполітики закликає відкладати на старість самотужки.

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