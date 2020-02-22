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    Економіка та фінанси

    В уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів

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    В уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів

    Влада України попередила громадян про майбутнє зниження пенсій

    82,7 відсотки пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 4000 гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму. І далі ситуація буде лише погіршуватися.

    Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, йдеться в повідомленні на сайті Мінсоцу. На її думку, це ключова проблема, яку потрібно вирішити.

    «При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися», – заявила Ненюченко.

    Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах січня 2020 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 3 780 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 335 грн), для дітей віком до 6 років – 3 535 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 340 грн, для працездатних осіб – 3 916 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 864 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 3 208 гривень.

    Нагадаємо, пенсії в Україні можна буде отримувати додаткові – крім солідарної, а суму виплат кожен має право сформувати «під себе».

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