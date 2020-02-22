В уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів
Влада України попередила громадян про майбутнє зниження пенсій
82,7 відсотки пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 4000 гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму. І далі ситуація буде лише погіршуватися.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, йдеться в повідомленні на сайті Мінсоцу. На її думку, це ключова проблема, яку потрібно вирішити.
«При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися», – заявила Ненюченко.
Нагадаємо, пенсії в Україні можна буде отримувати додаткові – крім солідарної, а суму виплат кожен має право сформувати «під себе».