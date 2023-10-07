Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Столиця Словаччини оголосила надзвичайний стан через мігрантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Столиця Словаччини оголосила надзвичайний стан через мігрантів
Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи
фото з відкритих джерел

Потік мігрантів у країну зріс в 11 разів

Муніципалітет Братислави оголосив надзвичайний стан у столиці Словаччини з суботи через транзитну міграцію. Про це повідомив речник мерії Братислави Петер Бубла, пише SME.

«У результаті того, що сусідні держави закрили свої кордони, більші групи мігрантів починають концентруватися і в столиці, в тому числі матері з маленькими дітьми», – додав Бубла, зазначивши, що оголошення надзвичайного стану дозволяє місту більш оперативно і ефективно управляти наданням необхідної допомоги.

Бубла повідомив, що місто у співпраці з Центром праці, соціальних справ і сім'ї, а також неурядовими організаціями допомагає з розміщенням матерів з маленькими дітьми, забезпеченням продуктами харчування, а також необхідними медикаментами.

Словаччина заявила в середу, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в’їжджають до країни.

На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.

Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.

За словами міністра внутрішніх справ, Словаччина зареєструвала 39 688 мігрантів з початку року до 1 жовтня – у 11 разів більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, тимчасовий уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. При цьому міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги.

Зазначимо, що цьому передувала перемога на парламентських виборах ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо «Смер» минулої суботи. Перед цим партія обіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який переміг на виборах, спробувати сформувати коаліційний уряд. На це у нього є час до 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів. Згодом очільниця Словаччини уточнила, що Братислава має продовжувати надавати військову допомогу Києву, адже йдеться про безпеку двох країн. 

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що заяви Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури. 

Теги: Австрія Польща Словаччина Чехія надзвичайний стан місто харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні
Уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги
Сьогодні, 13:10
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
5 жовтня, 21:40
Велике питання, якою буде нова коаліція, і чи дійсно партія Роберта Фіцо буде такою вже впливовою в цій коаліції
Вибори у Словаччині та ми
3 жовтня, 13:28

Соціум

Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа
Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю
Столиця Словаччини оголосила надзвичайний стан через мігрантів
Столиця Словаччини оголосила надзвичайний стан через мігрантів
Ізраїль готується до застосування важкої бронетехніки в Секторі Гази
Ізраїль готується до застосування важкої бронетехніки в Секторі Гази
ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені
ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені
Ізраїльська армія знищила «Палестинську вежу» в секторі Газа: кадри потрапили у прямий ефір
Ізраїльська армія знищила «Палестинську вежу» в секторі Газа: кадри потрапили у прямий ефір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
133K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
47K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
43K
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
25K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
22K
Війна в Ізраїлі. Москва потирає руки

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту