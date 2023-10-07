Столиця Словаччини оголосила надзвичайний стан через мігрантів

Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи

Потік мігрантів у країну зріс в 11 разів

Муніципалітет Братислави оголосив надзвичайний стан у столиці Словаччини з суботи через транзитну міграцію. Про це повідомив речник мерії Братислави Петер Бубла, пише SME.

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«У результаті того, що сусідні держави закрили свої кордони, більші групи мігрантів починають концентруватися і в столиці, в тому числі матері з маленькими дітьми», – додав Бубла, зазначивши, що оголошення надзвичайного стану дозволяє місту більш оперативно і ефективно управляти наданням необхідної допомоги.

Бубла повідомив, що місто у співпраці з Центром праці, соціальних справ і сім'ї, а також неурядовими організаціями допомагає з розміщенням матерів з маленькими дітьми, забезпеченням продуктами харчування, а також необхідними медикаментами.

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Словаччина заявила в середу, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в’їжджають до країни.

На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.

Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.

За словами міністра внутрішніх справ, Словаччина зареєструвала 39 688 мігрантів з початку року до 1 жовтня – у 11 разів більше, ніж рік тому.

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Нагадаємо, тимчасовий уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. При цьому міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги.

Зазначимо, що цьому передувала перемога на парламентських виборах ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо «Смер» минулої суботи. Перед цим партія обіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який переміг на виборах, спробувати сформувати коаліційний уряд. На це у нього є час до 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів. Згодом очільниця Словаччини уточнила, що Братислава має продовжувати надавати військову допомогу Києву, адже йдеться про безпеку двох країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що заяви Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури.