Президентка Словаччини заблокування військову допомогу Україні: Данілов відреагував

Олексій Данілов: «Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений»

Заяви президентки Словаччини Зузани Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, а потім, з урахуванням, що їх там трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми на сьогоднішній день бачимо – це вплив Російської Федерації, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі», – підкреслив Данілов.

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Він вважає, що європейським політикам, Євросоюзу варто уважно слідкувати за ситуацією та процесами.

«Бо коли у вас на території з’являється російські наративи, російська мова, російська історія повністю спаплюжена, майте на увазі, рано чи пізно, це буде торкатися ваших дітей», – зауважив Данілов.

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Секретар РНБО додав, що саме народ країни, а не окремі політики, вирішують куди рухатись і кому допомагати.

Раніше повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.