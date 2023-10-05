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Президентка Словаччини заблокування військову допомогу Україні: Данілов відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президентка Словаччини заблокування військову допомогу Україні: Данілов відреагував
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений»  

Заяви президентки Словаччини Зузани Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, а потім, з урахуванням, що їх там трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми на сьогоднішній день бачимо – це вплив Російської Федерації, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі», – підкреслив Данілов.

Він вважає, що європейським політикам, Євросоюзу варто уважно слідкувати за ситуацією та процесами.

«Бо коли у вас на території з’являється російські наративи, російська  мова, російська історія повністю спаплюжена, майте на увазі, рано чи пізно, це буде торкатися ваших дітей», – зауважив Данілов.

Секретар РНБО додав, що саме народ країни, а не окремі політики, вирішують куди рухатись і кому допомагати.

Раніше повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.  Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.

Теги: Олексій Данілов Словаччина зброя

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