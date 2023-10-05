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Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
фото з відкритих джерел

Очільниця Словаччини заперечила чутки про блокування пакету військової допомоги Україні

Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні, йдеться про безпеку двох країн. Про це повідомила президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Чапутова зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори. Однак очільниця Словаччини заявила, що її країна має продовжувати надавати військову допомогу Україні.

«Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заяви президентки Словаччини Зузани Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури

Теги: Словаччина війна Україна

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