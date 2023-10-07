Політичні партії, які виступають проти підтримки Києва, ведуть переговори про створення коаліції

Тимчасовий уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. Про це повідомляє Politico.

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«Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше ніяких військових матеріалів в Україну», – заявив речник уряду.

Як ідеться в публікації, при цьому міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги.

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Зазначимо, що цьому передувала перемога на парламентських виборах ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо «Смер» минулої суботи. Перед цим партія обіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який переміг на виборах, спробувати сформувати коаліційний уряд. На це у нього є час до 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів. Згодом очільниця Словаччини уточнила, що Братислава має продовжувати надавати військову допомогу Києву, адже йдеться про безпеку двох країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що заяви Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури.