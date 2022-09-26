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Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео)
Російські ЗМІ пишуть, що нападник був одягнений у футболку зі свастикою 
скріншот із відео

Чоловік, який в Іжевську розстріляв дітей, начебто застрелився 

Чоловік, який сьогодні, 26 вересня, у місті Іжевськ влаштував стрілянину в школі, начебто був одягнений у чорну футболку зі свастикою та балаклаву, а на патронах написав слово «ненависть». Про це пишуть російські ЗМІ.

Наразі кількість загиблих у результаті стрілянини зросла до 13 осіб, серед них семеро дітей. Нападник наклав на себе руки.  

У РФ повідомили, що стрілець прийшов у школу з травматичними пістолетами, які були переобладнані під бойові картриджі.

Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео) фото 1
Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео) фото 2

Наразі вже встановлена особа нападника. Це 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи. Наразі начебто проводиться на місці проживання Казанцева. 

Нагадаємо, сьогодні у російському місті Іжевськ відбулася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку.

Теги: стрілянина школа росія

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