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Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
Росіяни не хочуть іти вмирати за Путіна 
фото з соцмереж

Кремль оголосив часткову мобілізацію і кидає на смерть вояків без підготовки 

У країні-терористці РФ громадяни протестують проти так званої часткової мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Адже попри заяви влади, насправді в армію забирають усіх, будь-якого віку, стану здоров'я і без досвіду служби в армії. Як повідомляють родичі мобілізованих, на фронт росіян відправляють аж після одного дня підготовки.

Про те, що в РФ громадяни не в захваті від перспективи стати гарматним м'ясом, свідчать події у різних куточках країни-агресорки.

Мобілізований розстріляв начальника призовної комісії

В Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. 25-річний Руслан Зінін вистрілив з обрізу у військкома Олександра Єлісєєва. Точних даних щодо стану військома поки немає, у соцмережах пишуть, що він начебто в лікарні.

Військком Олександр Єлісєєв
Військком Олександр Єлісєєв

У російських Telegram-каналах пишуть, що перед пострілом Зінін сказав: ніхто не воюватиме. 

За словами матері стрільця, останнім часом Руслан жив у бабусі. Вранці він сказав їй, що пішов у військкомат добровольцем. Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла його найкращому другові. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг його в армії не служив.  

«Казали, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх», – розповіла Марина Зініна. Звідки у сина зброя жінка не знає. 

Пожежі у військкоматах

У Волгоградській області, місто Урюпинськ, вночі із 25 на 26 вересня спалахнула будівля військкомату. Її підпалив невідомий чоловік, свідчить відео. 

Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео) фото 1

Це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше, 21 вересня, в російському обласному центрі Нижній Новгород було скоєно спробу підпалу будівлі військкомату. У ніч на 22 вересня в Тольятті також було підпалено двері та ґанок будівлі адміністрації міста на Білоруській вулиці. 

Ще один такий випадок стався в місті Кіровськ. Там невідомі активісти зробили у стіні дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео) фото 2

За підрахунками видання «Медіазона», від початку оголошення часткової мобілізації в Росії підпалили 14 військоматів, чотири з них за останню добу. 

Дагестан повстав

Тим часом у Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести. Якщо силовики не відпустять затриманих, мітингувальники влаштують новий бунт. 

26 вересня о 15 годині партизани анонсували екстрене звернення. Тим часом дагестанців закликають готуватися і продовжувати боротьбу. 
 
Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня). 

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: зброя чоловік місто смерть жінка повістка відео Telegram росія мобілізація

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