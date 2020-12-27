Стрілянина в американському боулінг-клубі: місто Рокфорд встановило новий річний рекорд з насильницьких смертей

З трьох жертв перестрілки двоє були підлітками

37-річний чоловік був узятий під варту після стрілянини в суботу увечері в боулінг-клубі американського міста Рокфорд (штат Іллінойс), приблизно в 128 кілометрах на північний захід від Чикаго. Внаслідок перестрілки загинуло троє чоловік. За словами начальника поліції міста Дена О’Ші, двоє з загиблих були підлітками.

Мер Рокфорда Том Макнамара опублікував заяву, в якій зазначив, що його «розлютила і засмутила» стрілянина.

«Я думаю про сім'ї тих, хто втратив близьких. Я також думаю про тих, хто постраждав, і я сподіваюся на їх швидке і повне відновлення», – сказав Макнамара.

The Rockford Register Star повідомляє, що 2020 рік став рекордним за кількістю людей, вбитих у перестрілках, статистика яких ведеться з 1965 року. Цього року в місті було вбито 35 людей, попередній антирекорд було встановлено у 1996 році, коли загинула 31 людина.

Як повідомлялося раніше, поліція назвали причину вчорашньої стрілянини в Берліні. За версією правоохоронців, вона була наслідком зʼясування стосунків між представниками криміналу.