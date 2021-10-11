У Львівській області в ДТП постраждали п'ятеро людей

Аварія сталася в результаті зіткнення легкового автомобіля Пежо-5008 і рейсового автобуса Львів-Бортків

У Львівській області п'ятеро людей постраждали в ДТП за участю рейсового автобуса і легкового автомобіля, повідомляє пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області.

За даними прес-служби, аварія сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 14:45 на трасі Київ-Чоп поблизу села Кізлів (Золочівський район). Зіткнулися легковий автомобіль Пежо-5008 і рейсовий автобус Львів-Бортків.

В результаті зіткнення отримали травми водії обох транспортних засобів, а також дві жінки і чоловік. У яких транспортних засобах вони перебували - у повідомленні не вказують. Рух на даній ділянці ускладнено, поліція організувала реверсний проїзд.

Зазначимо, 5 жовтня на трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина .

Пізніше 27 вересня на Вінниччині на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Також на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.