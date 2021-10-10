На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі

В результаті аварії два пасажира маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості

Поблизу села Холодна Балка на Одещині сталася смертельна ДТП, зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажира маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала «швидка».

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України та затриманню водія вантажівки в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі проїзд на даній ділянці траси ускладнено.

Нагадаємо, на Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з маршрутним пасажирським автобусом.