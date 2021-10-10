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    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі

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    Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ &ndash; Одеса - На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі
    Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ – Одеса
    Фото: Нацполіція

    В результаті аварії два пасажира маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості

    Поблизу села Холодна Балка на Одещині сталася смертельна ДТП, зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього.

    Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажира маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала «швидка».

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

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    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі
    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі
    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі
    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України та затриманню водія вантажівки в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

    Наразі проїзд на даній ділянці траси ускладнено.

    Нагадаємо, на Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з маршрутним пасажирським автобусом.

    Теги: ДТП Одеса вантажівки водій аварія MAN
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    На трасі Київ-Одеса вантажівка протаранила пасажирський автобус: є загиблі