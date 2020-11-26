Суд у Туреччині виніс довічні вироки учасникам невдалого перевороту 2016 року

Вирок у черговій справі про події 15 липня 2016 року виніс суд в особливо тяжких справах міста Анкари

Суд в особливо тяжких справах міста Анкари у четвер оголосив судовий вирок щодо чергової групи учасників спроби держперевороту 15 липня 2016 року. Про це повідомляє державна агенція Анадолу.

Турецька влада трактує учасників перевороту як «терористів», звинувачуючи їх у співпраці з опозиційним проповідником Фетуллахом Ґюленом.

Один з учасників спроби військового перевороту 15 липня 2016 року – колишній полковник Вейселя Каваку, який обіймав посаду секретаря командування ВПС країни, засуджений до 79 довічних термінів.

Колишній майор 143-ї ескадрильї ВПС Туреччини, Алі Карабулут також засуджений до 79 довічних термінів у в'язниці суворого режиму.

Суд засудив до 79 довічних термінів у в'язниці суворого режиму і колишнього пілота ВПС Хусейн Тюрка, який у день спроби перевороту брав участь у нанесенні авіаударів по будівлях парламенту, управління супутникового зв'язку TÜRKSAT і Управління спецназу МВС.

Колишній офіцер ЗС Туреччини Мустафа Озкан засуджений до трьох довічних термінів у в'язниці суворого режиму за причетність до бомбардування будівлі Управління поліції Анкари.

Пілоти Мехмет Юрдакул і Ільхам Айгюль, що брали участь у нанесенні авіаударів по Управлінню безпеки Анкари, засуджені до трьох довічних термінів кожен у в'язниці суворого режиму.

Колишній генерал Тімурджан Ерміш, який організував у день спроби перевороту – 15 липня 2016 року незаконне затримання командувача силами жандармерії Туреччини Галіпа Менді, засуджений на довічне ув'язнення у колонії суворого режиму.

Пілоти ВПС Туреччини Мехмет Четін і Ертан Корал, що брали участь у нанесенні авіаударів по Управлінню безпеки у сфері авіації засуджені до восьми довічних термінів у в'язниці суворого режиму кожен.

У рамках справи про захоплення авіабази «Акинджі» прийнято рішення виділити в окреме провадження справи шести обвинувачених, які перебувають у розшуку, у тому числі, самого Ґюлена і так званого «імама BBC» Аділя Оксюза.

Група військовослужбовців ЗС Туреччини у ніч з 15 на 16 липня 2016 року вчинила спробу збройного захоплення влади у країні.

Сили, які залишились вірними Реджепу Ердогану, придушили спробу заколоту, заарештувавши сотні військових, яких підозрювали у підтримці виступу опозиції. Унаслідок невдалого перевороту загинуло 251 осіб.

Лідер опозиції Гюлен знаходиться в США. Його екстрадиції добивається Анкара.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжив санкції проти громадян Туреччини.