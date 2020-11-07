Європейський Союз продовжив санкції проти громадян Туреччини

Установам ЄС заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження персон і установ, що потрапили до санкційного списку

Санкції включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів

ЄС оголосив сьогодні про рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку із проведенням Туреччиною, як зазначається в рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейської Ради, повідомляє Укрінформ.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, існуючий порядок заходів у відповідь на недозволені дії Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї. Таким чином, Європейський Союз продовжив власні можливості у запровадженні цілеспрямованих обмежувальних заходів проти осіб або установ, відповідальних або залучених до недозволених дій з буріння (для розвідки) гідрокарбонатів у Східному Середземномор’ї», – йдеться у повідомленні.

Санкції включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів для осіб, а також заморожування активів установ. На додаток, фізичним особам та установам ЄС заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження персон і установ, що потрапили до санкційного списку.

Як зазначається у повідомленні, на сьогодні санкції ЄС розповсюджуються на двох персон.

У Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні у серпні за участю військово-морських кораблів Туреччини й Греції.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції проти Росії, через застосування хімічної зброї, в тому числі у справі отруєння Скрипалів. Санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, Франція не виключає запровадження санкцій ЄС проти Туреччини.