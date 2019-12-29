Анкара обіцяє запустити «Турецький потік» на початку січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трубопровід природного газу «Турецький потік» має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів

Туреччина хоче «грати ключову роль в забезпеченні безпеки поставок природного газу в Європу»

Туреччина запустить газопровід TurkStream («Турецький потік») наступного місяця. Про це заявив турецький міністр енергетики і природних ресурсів Фатіх Донмез, пише Hurriyet Daily News.

«Ми запустимо TurkStream 8 січня. Ми будемо незамінними на міжнародних ринках природного газу з газопроводами, що йдуть як із сходу, так і з півночі», - заявив він.

Говорячи про відкриття трансанатолійського газопроводу (TANAP) в Європі 30 листопада, Донмез сказав: «Коли TANAP був вперше підписаний, люди говорили, що проект був мрією».

«І тепер ми завершуємо ще один гігантський проект після TANAP. Хоча TurkStream і TANAP забезпечать безперешкодне використання природного газу нашою країною, ми також будемо грати ключову роль в забезпеченні безпеки поставок природного газу в Європу», - зазначив міністр.

Як відомо, трубопровід природного газу «Турецький потік» має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, з яких перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 млрд кубометрів російського газу.

Друга лінія буде поставляти ще 15,75 млрд кубометрів газу в Європу через Туреччину, Болгарію, Сербію і Угорщину. До кінця травня 2020 року планується побудувати 308-кілометрову ділянку газопроводу від болгарського села Польськи-Сеновец на кордоні Сербії.

Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

Зазначимо, що Росія вже перенесла запуск газопроводу «Північний потік-2» на рік.