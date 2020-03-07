Процес у Нідерландах щодо МH17 ускладнить відносини Росії із Заходом, – Пєкло



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Росія весь час намагалася зняти із себе провину за збиття літака

У Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський експерт, колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

«Однозначно, голландці мають тверді, а не лише побічні, докази участі Росії у збитті цього літака над Донбасом. Думаю, що дії Росії на суді публічно буде засуджено, вирок буде очевидним. Однак, очевидним є й те, що Росія не визнає свою провину», – підкреслив Пєкло.

Він нагадав, що Росія весь час намагалася зняти із себе провину за збиття літака, висовуючи безглузді альтернативні версії, що авіалайнер збила українська ракета чи український винищувач.

На думку експерта, судовий процес у справі збиття малайзійського авіалайнера і майбутній вирок у цій справі буде «ще одним кроком у формуванні міжнародною спільнотою ставлення до Росії і засудження її дій».

«Зараз це повинно дати додаткові аргументи для роздумів уряду та політикам Франції, які охоче б відмінили санкції і почали діалог з Росією. Зараз може бути такий період, коли Росії буде складніше налагоджувати відносини із Заходом», – констатував експосол Польщі в Україні.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних – підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

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