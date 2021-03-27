Власники судна сподіваються розблокувати Суецький канал до вечора суботи

Японські власники корабля заявили, що буксири та земснаряди працюють над звільненням

Близько 12% світової торгівлі проходять через Суецький канал

Власники судна, яке заблокувало Суецький канал, заявили, що контейнеровоз можуть зрушити з місця вже в суботу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, повідомив на пресконференції у п’ятницю, що для поглиблення берегів і дна каналу було задіяно 10 буксирів. Робітники сподіваються зняти корабель з мілини вже ввечері в суботу за токійським часом.

США також запропонували надіслати допомогу, в тому числі групу експертів ВМС.

Суецький канал – це один з найважливіших у світі штучних водних шляхів. Він перетинає Суецький перешийок в Єгипті. Довжина каналу становить 193 кілометри. У 2015 році уряд Єгипту провів масштабні роботи з підвищення його пропускної здатності. Реалізація проєкту обійшлася Єгипту у 8,2 мільярда доларів.

Близько 12% світової торгівлі, зокрема майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходять через Суецький канал.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Як повідомлялося, блокування Суецького каналу обходиться світовій торгівлі майже в $400 млн за годину.

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