Власники судна сподіваються розблокувати Суецький канал до вечора суботи
Японські власники корабля заявили, що буксири та земснаряди працюють над звільненням
Близько 12% світової торгівлі проходять через Суецький канал
Власники судна, яке заблокувало Суецький канал, заявили, що контейнеровоз можуть зрушити з місця вже в суботу.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.
Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, повідомив на пресконференції у п’ятницю, що для поглиблення берегів і дна каналу було задіяно 10 буксирів. Робітники сподіваються зняти корабель з мілини вже ввечері в суботу за токійським часом.
США також запропонували надіслати допомогу, в тому числі групу експертів ВМС.
Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.
Як повідомлялося, блокування Суецького каналу обходиться світовій торгівлі майже в $400 млн за годину.