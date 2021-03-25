Аварія у Суецькому каналі. Черга з кораблів розтягнулася до Індії

Транзит товарів через один з найбільш завантажених у світі каналів заблокований в обох напрямках

Контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів і завширшки 59 метрів 23 березня заблокував рух Суецьким каналом. Через це виникла величезна черга з інших суден, які не можуть пройти через канал.

Напередодні судно сіло на мілину. Це трапилося тому, що воно відхилилося від курсу через сильний вітер та пилову бурю.

Управління Суецького каналу (SCA) заявило, що працює над тим, аби зняття контейнеровоз з мілини. Для цього використовують рятувальні та буксирні підрозділи.

Крім того, вже відкрили стару частину каналу, аби полегшити рух.

«Це найбільше судно, яке коли-небудь сідало на мілину в Суецькому каналі. Якщо його не зможуть витягнути, то під час припливу доведеться звільнити корабель від вантажу», – розповів морський історик Сал Меркольяно.

У результаті транзит товарів через один з найбільш завантажених у світі каналів заблокований в обох напрямках.

Черга з кораблів / Скриншот Marine traffic

Ever Given прямував з Китаю в Роттердам. Екіпаж не постраждав. До речі, довжина корабля більша ніж висота Ейфелевої вежі.

Суецький канал – це один з найважливіших у світі штучних водних шляхів. Він перетинає Суецький перешийок в Єгипті. Довжина каналу становить 193 кілометри. У 2015 році уряд Єгипту провів масштабні роботи з підвищення його пропускної здатності. Реалізація проєкту обійшлася Єгипту у 8,2 мільярда доларів.

До речі, близько 12% світової торгівлі, зокрема майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходять через Суецький канал.