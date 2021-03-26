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    Залізнична катастрофа в Єгипті: МЗС перевіряє наявність українців серед жертв

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    Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення потягів - Залізнична катастрофа в Єгипті: МЗС перевіряє наявність українців серед жертв
    Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення потягів
    Фото: EgyptTodayMag

    У результаті зіткнення потягів загинули 32 людини

    Міністерство закордонних справ України зясовує, чи є українці серед постраждалих в результаті зіткнення потягів в Єгипті. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.

    «Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту», – написав він.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.

    Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

    Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.

    Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

    Причина аварії поки не називається.


    Теги: МЗС катастрофа Єгипет потяг українці
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