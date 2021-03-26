Залізнична катастрофа в Єгипті: МЗС перевіряє наявність українців серед жертв
У результаті зіткнення потягів загинули 32 людини
Міністерство закордонних справ України зясовує, чи є українці серед постраждалих в результаті зіткнення потягів в Єгипті. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.
«Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту», – написав він.
.@UKRinEGY перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту.https://t.co/wp9Qv2xUEt— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.
Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.
Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.
Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.
Причина аварії поки не називається.