Залізнична катастрофа в Єгипті: МЗС перевіряє наявність українців серед жертв

Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення потягів

У результаті зіткнення потягів загинули 32 людини

Міністерство закордонних справ України зясовує, чи є українці серед постраждалих в результаті зіткнення потягів в Єгипті. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.

«Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту», – написав він.

.@UKRinEGY перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту.https://t.co/wp9Qv2xUEt — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.

Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.

Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

Причина аварії поки не називається.



