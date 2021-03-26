Блокування Суецького каналу обходиться світовій торгівлі майже в $400 млн за годину

Контейнеровоз з назвою Ever Given, який сів на мілину, експлуатується тайванською компанією Evergreen Marine

Контейнеровоз з назвою Ever Given, який сів на мілину, експлуатується тайванською компанією Evergreen Marine

Судно, яке заблокувало Суецький канал, підриває світову торгівлю

У Суецькому каналі поки не змогли зняти з мілини контейнеровоз Ever Given. Як підрахувала судноплавна компанія Lloyd's List, те, що судна стоять у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

Ця сума розрахована з вартості товарів, які перевозять на суднах по каналу щодня. За оцінкою Lloyd's List, вартість товарів у західному напрямку за день становить $5,1 млрд, у східному - $4,5 млрд.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

Відомо, що канал шириною до 350 метрів і глибиною до 20 метрів. Це найкоротший шлях сполучення між Європою і Азією.

Через Суецький канал проходить близько 12% всієї світової торгівлі. Експорт енергоносіїв, таких як зріджений природний газ, сира нафта і рафінована нафта.

Щоб звільнити Суецький канал від контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину, може знадобитися багато часу. Пітер Бердовські, глава компанії Boskalis, яка займається роботами, відвів на це кілька тижнів.

Відстежити, де перебуває судно, можна в реальному часі на карті.