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    Аварія на залізниці в Єгипті. МЗС повідомило, чи постраждали українці

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    У результаті зіткнення потягів кілька пасажирських вагонів перекинулися - Аварія на залізниці в Єгипті. МЗС повідомило, чи постраждали українці
    У результаті зіткнення потягів кілька пасажирських вагонів перекинулися
    Фото: EgyptTodayMag

    Єгипетська влада поінформувала дипломатів, чи є серед постраждалих громадяни України

    Серед загиблих і постраждалих у результаті зіткнення потягів в Єгипті громадян України немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

    «За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг», – написав він.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.

    Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

    Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.

    Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

    Причина аварії поки не називається.

    Теги: МЗС катастрофа Єгипет потяг українці
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