Аварія на залізниці в Єгипті. МЗС повідомило, чи постраждали українці

У результаті зіткнення потягів кілька пасажирських вагонів перекинулися

Єгипетська влада поінформувала дипломатів, чи є серед постраждалих громадяни України

Серед загиблих і постраждалих у результаті зіткнення потягів в Єгипті громадян України немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

«За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг», – написав він.

За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.

Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.

Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

Причина аварії поки не називається.