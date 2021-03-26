Аварія на залізниці в Єгипті. МЗС повідомило, чи постраждали українці
Єгипетська влада поінформувала дипломатів, чи є серед постраждалих громадяни України
Серед загиблих і постраждалих у результаті зіткнення потягів в Єгипті громадян України немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.
«За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг», – написав він.
За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг. #КонсулПоруч— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали.
Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.
Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих.
Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.
Причина аварії поки не називається.