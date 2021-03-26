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    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд

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    Судно Ever Given&nbsp;сіло на мілину у вузькому судноплавному Суецькому каналі - Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Судно Ever Given сіло на мілину у вузькому судноплавному Суецькому каналі
    Фото: ЕРА

    Блокування каналу призведе до збоїв у ланцюжку поставок товарів у різні країни

    Загальні втрати світової торгівлі через блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given можуть сягати близько $230 млрд.

    Про це повідомляється у звіті аналітиків впливової страхової компанії Allianz, пише Укрінформ.

    «Суецький канал – це ворота при пересуванні вантажів між Європою та Азією, він прийняв більше 19 тис. суден у 2019 році, або 1,25 млрд тонн вантажів. Це становить близько 13% світової торгівлі, тому будь-яке блокування, швидше за все, матиме значний вплив», – йдеться в заяві експертів.

    Аналітики пояснили, що блокування каналу призведе до збоїв у ланцюжку поставок товарів у різні країни. Таким чином, річний показник зростання світової торгівлі щотижня падатиме на 0,2-0,4 п. п., а в цілому за рік – приблизно на 1,4 п. п., або $230 млрд в грошовому вираженні. Щотижневі втрати оцінюються в $6-10 млрд.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

    Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

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    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд
    Блокада Суецького каналу: втрати світової торгівлі оцінюються у $230 млрд

    Відомо, що канал шириною до 350 метрів і глибиною до 20 метрів. Це найкоротший шлях сполучення між Європою і Азією.

    Через Суецький канал проходить близько 12% всієї світової торгівлі. Експорт енергоносіїв, таких як зріджений природний газ, сира нафта і рафінована нафта.

    Щоб звільнити Суецький канал від контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину, може знадобитися багато часу. Пітер Бердовські, глава компанії Boskalis, яка займається роботами, відвів на це кілька тижнів.

    Відстежити, де перебуває судно, можна в реальному часі на карті.

    Теги: нафта експорт торгівля бізнес корабель
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