Сурков підтримав Пушиліна



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Владислав Сурков

Сурков просить Пушиліна продовжити курс Захарченка

Помічник президента Росії Владислав Сурков привітав тимчасового ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна з призначенням.

Сурков заявив, що призначення Пушиліна демонструє «рішучість народу Донбасу продовжити боротьбу за мир і права громадян на гідне життя».

Він побажав Пушиліну успіхів на своєму посту і запевнив його у своїй підтримці. Крім цього помічник російського лідера висловив надію на те, що новий ватажок «ДНР» продовжить політичний курс свого попередника Олександра Захарченка.

Нагадаємо, новопризначений ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилін звільнив «міністра доходів і зборів» Олександра Тимофєєва на прізвисько Ташкент.

Раніше стало відомо, що «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв виїхав у Росію після того, як пережив вибух у кафе»Сєпар».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

7 вересня Пушилін зайняв місце Захарченка.

Пушилін є представником так званої ДНР у контактній групі в Мінську та одночасно головою так званої Народної ради ДНР.

Джерело: РБК