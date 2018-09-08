Новий ватажок «ДНР» звільнив «міністра-втікача» Тимофєєва



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Олександр Тимофєєв на прізвисько Ташкент

Пушилін загалом звільнив шістьох «міністрів» бойовиків

Новопризначений ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилін звільнив «міністра доходів і зборів» Олександра Тимофєєва на прізвисько Ташкент.

Про це повідомляє «РБК» з посиланням на «постанову» ОРДО.

Тимофєєва змінив Євген Лавренов. Також Пушилін звільнив ще п'ятьох «міністрів» бойовиків.

Зазначимо, що Олександр Тимофєєв був поранений під час вибуху в центрі Донецька 31 серпня, коли загинув бойовик Олександр Захарченко.

Раніше стало відомо, що «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв виїхав у Росію після того, як пережив вибух у кафе»Сєпар».

Напередодні смерті Олександра Захарченка у Кремлі дали строк ватажку «ДНР», щоб він вирішив проблему, яка має ім'я та призвище – «міністр» доходів і зборів Олександр Тимофєєв (Ташкент).

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.