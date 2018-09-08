Близький соратник Захарченка, який пережив замах, втік в Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Тимофєєв (Ташкент) з'явився на похороні Захарченка 2 вересня

Олександр Тимофєєв разом з радником Захарченка Олександром Козаковим покинули Донецьк і вирушили до Росії»

Близький соратник вбитого ватажка «ДНР» Олександра Захарченка «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв виїхав у Росію після того, як пережив вибух у кафе»Сєпар».

Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посиланням на джерела в оточенні Захарченка.

«Олександр Тимофєєв разом з радником Захарченка Олександром Козаковим покинули Донецьк і вирушили до Росії», - сказало джерело.

За словами співрозмовника, відповідне рішення було прийнято «з метою безпеки», повертатися в Донецьк найближчим часом вони не збираються.

Водночас журналіст Крістофер Міллер зазначає, що в ОРДО бойовики звинувачують Тимофєєва у крадіжці майна на суму 850 мільйонів рублів у аграрної компанії.

Раніше повідомлялося, що еапередодні смерті Олександра Захарченка у Кремлі дали строк ватажку «ДНР», щоб він вирішив проблему, яка має ім'я та призвище – «міністр» доходів і зборів Олександр Тимофєєв (Ташкент).

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.