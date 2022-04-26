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    Світ рекордно витратився на зброю: якої суми сягнув військовий бюджет країн

    Витрати США на зброю склали 801 мільярда доларів, або 3,5% ВВП країни - Світ рекордно витратився на зброю: якої суми сягнув військовий бюджет країн
    Витрати США на зброю склали 801 мільярда доларів, або 3,5% ВВП країни
    фото з відкритих джерел

    Витрати Росії склади 65,9 мільярда доларів, або 4,1% ВВП

    Протягом 2021 року країни світу встановили історичний рекорд із витрат на зброю, при цьому загальний військовий бюджет держав сягнув 2,1 трильйона доларів. Про це повідомив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру (SIPRI), інформує Business Standard.

    Зокрема, у першу п’ятірку рейтингу увійшли США, Китай, Індія, Велика Британія та Росія, на які разом припадає 62% всіх військових витрат світу.

    Так, витрати США склали 801 мільярда доларів, або 3,5% ВВП країни. При цьому Сполученні Штати значно збільшили фінансування військових досліджень і розробок (+24%). Водночас впало фінансування закупівлі озброєнь (-6,4%).

    Витрати Росії склади 65,9 мільярда доларів, або 4,1% ВВП. За даними експертів, Росія збільшила фінансування оперативної діяльності, а видатки на закупівлю зброї зросло до $48,4 мільярда, що на 14% більше, ніж у 2020 році.

    Водночас торік оборонні витрати України впали до 5,9 мільярда доларів, сягнувши 3,2% ВВП країни.

    Раныше повідомлялося, що Британія передасть Україні зенітні установки на базі бронетранспортеру Stormer, з яких можна випускати ракети Starstreak.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що США продадуть Україні зброю на понад $150 млн.

    Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів російського походження на суму $165 млн. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.

    Теги: росія окупанти Суми США бюджет війна Китай ВВП Індія Велика Британія фінансування рекорд Україна окупація #stoprussia
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    Світ рекордно витратився на зброю: якої суми сягнув військовий бюджет країн