Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити

Понад 900 міст і сіл України вже деокуповані

Наразі вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня.

«Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю», – сказав глава держави.

Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну та протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів, але уроки історії добре відомі.

«Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 квітня президент повідомляв, що станом на 15 квітня деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу.

Відтак за 10 днів ЗСУ звільнили від окупантів 13 населених пунктів.