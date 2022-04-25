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    Події в Україні

    Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити

    &laquo;Якщо пішов проти українців &ndash; програєш&raquo; - Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити
    «Якщо пішов проти українців – програєш»
    фото: Офіс президента

    Понад 900 міст і сіл України вже деокуповані

    Наразі вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня.

    «Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю», – сказав глава держави.

    Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну та протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів, але уроки історії добре відомі.

    «Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, 16 квітня президент повідомляв, що станом на 15 квітня деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу.

    Відтак за 10 днів ЗСУ звільнили від окупантів 13 населених пунктів.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити