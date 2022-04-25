Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer

Зенітні установки придатні для використання ракет Starstreak, які уже добре зарекомендували себе у бойових умовах

Британія передасть Україні зенітні установки на базі бронетранспортеру Stormer, з яких можна випускати ракети Starstreak. Про це повідомляє ВВС.

Про передачу зенітних установ 25 квітня заговорив міністр оборони країни Бен Воллес під час виступу в британському парламенті.

«Машини мають посилити можливості протиповітряної оборони України. Зокрема, вони придатні для використання, як вдень, так і вночі», – сказав Воллес.

Він додав, що ракети Starstreak українські військові вже випробували у бойових умовах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США продадуть Україні зброю на понад $150 млн.

Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів російського походження на суму $165 млн. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.