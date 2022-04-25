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    Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer

    Велика Британія передасть Україні нову партію озброєння&nbsp; - Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer
    Велика Британія передасть Україні нову партію озброєння 
    фото з відкритих джерел

    Зенітні установки придатні для використання ракет Starstreak, які уже добре зарекомендували себе у бойових умовах

    Британія передасть Україні зенітні установки на базі бронетранспортеру Stormer, з яких можна випускати ракети Starstreak. Про це повідомляє ВВС.

    Про передачу зенітних установ 25 квітня заговорив міністр оборони країни Бен Воллес під час виступу в британському парламенті.

    «Машини мають посилити можливості протиповітряної оборони України. Зокрема, вони придатні для використання, як вдень, так і вночі», – сказав Воллес.

    Він додав, що ракети Starstreak українські військові вже випробували у бойових умовах.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що США продадуть Україні зброю на понад $150 млн.

    Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів російського походження на суму $165 млн. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.

    Теги: війна Велика Британія Україна
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    Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer