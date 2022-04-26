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    Події в Україні

    Харківщина цілий день під обстрілами окупантів, є загиблий та поранені

    Рашисти поцілили у багатоповерхівку - Харківщина цілий день під обстрілами окупантів, є загиблий та поранені
    Рашисти поцілили у багатоповерхівку
    фото: ДСНС

    Ударів завдано по обласному центру, Харківському та Золочівському районах

    Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, як минула доба у Харкові та області.

    За словами Синєгубова, сьогодні, 25 квітня, вдень ворог продовжив обстрілювати мирні райони Харкова та області. Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на третьому та четвертому поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено четверо цивільних.

    «Крім того, ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули троє мирних мешканців, одна людина поранена. В Золочівському районі – один загиблий, четверо поранених», – розповів Олег Синєгубов.

    На Ізюмському напрямку тривають бої, зазначає голова ОВА. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам.

    «Сьогодні в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34», – нагадав Олег Синєгубов.

    Напередодні під час обстрілів Харківщини за добу було 14 поранених і двоє загиблих.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна літак Харківщина Україна будинок окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина цілий день під обстрілами окупантів, є загиблий та поранені