Харківщина цілий день під обстрілами окупантів, є загиблий та поранені

Ударів завдано по обласному центру, Харківському та Золочівському районах

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, як минула доба у Харкові та області.

За словами Синєгубова, сьогодні, 25 квітня, вдень ворог продовжив обстрілювати мирні райони Харкова та області. Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на третьому та четвертому поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено четверо цивільних.

«Крім того, ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули троє мирних мешканців, одна людина поранена. В Золочівському районі – один загиблий, четверо поранених», – розповів Олег Синєгубов.

На Ізюмському напрямку тривають бої, зазначає голова ОВА. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам.

«Сьогодні в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34», – нагадав Олег Синєгубов.

Напередодні під час обстрілів Харківщини за добу було 14 поранених і двоє загиблих.

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