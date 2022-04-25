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    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)

    &laquo;215 дітей убито. Скільки буде ще?&raquo; &ndash; жирними літерами написано на футболках - «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)
    «215 дітей убито. Скільки буде ще?» – жирними літерами написано на футболках
    фото: «Шахтар»/Twitter

    Гравці донецького клубу вийшли на поле стадіону «Анталья Арена» в особливій формі

    «Шахтар» влаштував антивоєнну акцію перед благодійним матчем із турецьким «Антальяспором», який відбувся у понеділок, 25 квітня. Про це ідеться у Twitter команди.

    Гравці донецького клубу вийшли на поле стадіону «Анталья Арена» в особливих футболках. Підопічні Роберто Де Дзербі вшанували пам'ять 215 дітей, які були вбиті за час повномасштабної війни, що її Росія розв'язала проти України.

    На принті футболок «гірників» було зображення руки Валерії Глодан із бейджиком із пологового будинку. Як відомо, молода мама загинула з тримісячною донькою Кірою та своєю бабусею під час ракетного обстрілу Одеси 23 квітня.

    «215 дітей убито. Скільки буде ще?» – жирними літерами написано на футболках.

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    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)
    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)
    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)
    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)

    Матч завершився перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:1. «Гірники» пропустили на перших хвилинах, але зуміли відповісти своїми двома голами. У середині першого тайму рахунок зрівняв Манор Соломон, а на 76-й хвилині вирішальний м'яч забив Дмитро Топалов.

    Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

    Трансляція матчу «Антальяспор» – «Шахтар» була відсутня, оскільки Федерація футболу Туреччини не дала дозволу на показ благодійного поєдинку.

    У наступному матчі благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами «Шахтар» 1 травня зіграє проти хорватського «Хайдука».

    Нагадаємо, «Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Twitter Манор Соломон Роберто Артур окупація Дмитро Топалов час #stoprussia
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    «Шахтар» розчулив футболками у матчі із турками (фото)