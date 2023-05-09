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Інструктував у монастирі: священик УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати у Румунію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Інструктував у монастирі: священик УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати у Румунію
Монастир у якому, ймовірно, збирали ухилянтів зрозташований за 13 км від кордону з Румунією
фото:https://landmarks.in.ua

Пунктом збору для ухилянтів перед відправкою до Румунії слугував монастир УПЦ МП

Прокурори Буковини передали до суду обвинувальний акт проти помічника настоятеля одного з монастирів УПЦ МП. Священослужитель переправляв чоловіків призовного віку до Румунії. А одним із пунктів збору для них слугував монастир Московського патріархату. Про це пише видання Zaxid, послаючись на інформацію Чернівецької обласної прокуратури.

У матеріалі видання йдеться, що ймовірно, ухилянтів збирали на території Вознесенського Банченського чоловічого монастиря. Релігійний комплекс УПЦ МП розташований у селі Банчени, і є найближче до кордону з Румунією. А звідти чоловіків призовного віку на територію іншої держави проводили місцеві жителі, які добре знають місцевість.

Помічнику настоятеля монастиря, який сприяв незаконному переправлянню, правоохоронці пред'явили обвинувальний акт і вже передали справу до суду.

«За даними слідства, у вересні 2022 року помічник настоятеля монастиря сприяв чоловікам призовного віку незаконно перетинати держкордон. Зважаючи на те, що монастир розташований поблизу кордону, організатори визначили його територію як опорний пункт збору», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Організатори злочинної схеми доставляли військовозобов’язаних до монастиря, де їх інструктував сам священнослужитель. До лінії розмежування України з Республікою Румунія громадян супроводжували треті особи – жителі прикордоння, які добре орієнтувались на місцевості.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги члени злочинної групи вимагали 5500 євро. 

За даними слідства, підозрювані за грошову винагороду організували схему незаконного перетину кордону на поїзді міжнародного сполучення без внесення відповідних даних до офіційних баз.

Встановлено, що фінансовий розрахунок із «клієнтами» відбувався у декілька етапів: спершу переказами на банківські картки, надалі – «з рук у руки», зокрема під час безпосередньої посадки особи на вокзалі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 5500 євро.

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Теги: Румунія прокурор українці послуги кордон ухилянти церква суд корупція

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Кримінал

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