Митрополит УПЦ МП Климент намагався прорватися до офісу «Європейської солідарності» (відео)
Климент намагався переконати всіх, що він є «активістом проти Московського патріархату»
Голова Інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря) у вівторок, 9 травня, намагався прорватися до офісу політичної партії «Європейська Солідарність». Про це повідомляє «5 канал».
Митрополит намагався переконати всіх, що сам він є «активістом проти Московського патріархату» та вимагав повернути йому якісь «плакати».
Раніше Черкаський митрополит УПЦ МП погрожував державі.
А прихильниця УПЦ МП вразила заявою, що ракетами бомблять бендери, війну розпочала Америка, а патріарх Кирило молиться за Україну.
Крім того, Московські попи побили військового у Хмельницькому.
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