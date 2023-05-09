Митрополит УПЦ МП Климент намагався прорватися до офісу «Європейської солідарності» (відео)

Климент намагався переконати всіх, що він є «активістом проти Московського патріархату»

Голова Інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря) у вівторок, 9 травня, намагався прорватися до офісу політичної партії «Європейська Солідарність». Про це повідомляє «5 канал».

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Митрополит намагався переконати всіх, що сам він є «активістом проти Московського патріархату» та вимагав повернути йому якісь «плакати».

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Раніше Черкаський митрополит УПЦ МП погрожував державі.

А прихильниця УПЦ МП вразила заявою, що ракетами бомблять бендери, війну розпочала Америка, а патріарх Кирило молиться за Україну.

Крім того, Московські попи побили військового у Хмельницькому.

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