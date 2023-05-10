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Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото)

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Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото)
Протестувальники приклеїли на двері собору стікери із роботами київського художника Олексія Ревіки
фото: 18000

Активісти закликають перейти у підпорядкування ПЦУ Свято-Михайлівський собор у Черкасах

10 травня у Черкасах під стінами Свято-Михайлівського собору відбулася акція протесту проти Московської церкви. Про це повідомляє видання 18000.

Учасники протесту заклеїли двері Свято-Михайлівського собору плакатами із зображеннями Патріарха Кирила. На них він тримає автомат, магазин з патронами та книги російських письменників: «Преступление и наказание» та «Война и мир». Таким чином активісти показали, що собор має перейти у підпорядкування Православної церкви України.

Активісти нагадали місцевій владі, що міська рада підтримувала петицію про заборону діяльності Московського патріархату в Черкасах, але це ніяк не вплинуло на діяльність парафій у місті.

Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото) фото 1
фото: 18000

Протестувальники приклеїли на двері собору стікери із роботами київського художника Олексія Ревіки.

Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото) фото 2
фото: 18000

Нагадаємо, що прихильниця УПЦ МП вразила заявою, що «Ракетами бомбить західна Україна». На питання, хто розпочав війну, вона відповіла, що Америка, яка нібито розсварила Україну з Росією.

До слова, екснардеп від «Слуги народу» Артем Дмитрук заявив, що якщо митрополит Онуфрій покличе, то нібито сотні тисяч вірян Московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади. 

Теги: Черкаси Московська церква в Україні патріарх Кирил

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Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото)
Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото)
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