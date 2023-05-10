Патріарх Кирило із автоматом: активісти обклеїли плакатами собор УПЦ МП (фото)
Активісти закликають перейти у підпорядкування ПЦУ Свято-Михайлівський собор у Черкасах
10 травня у Черкасах під стінами Свято-Михайлівського собору відбулася акція протесту проти Московської церкви. Про це повідомляє видання 18000.
Учасники протесту заклеїли двері Свято-Михайлівського собору плакатами із зображеннями Патріарха Кирила. На них він тримає автомат, магазин з патронами та книги російських письменників: «Преступление и наказание» та «Война и мир». Таким чином активісти показали, що собор має перейти у підпорядкування Православної церкви України.
Активісти нагадали місцевій владі, що міська рада підтримувала петицію про заборону діяльності Московського патріархату в Черкасах, але це ніяк не вплинуло на діяльність парафій у місті.
Протестувальники приклеїли на двері собору стікери із роботами київського художника Олексія Ревіки.
Нагадаємо, що прихильниця УПЦ МП вразила заявою, що «Ракетами бомбить західна Україна». На питання, хто розпочав війну, вона відповіла, що Америка, яка нібито розсварила Україну з Росією.
До слова, екснардеп від «Слуги народу» Артем Дмитрук заявив, що якщо митрополит Онуфрій покличе, то нібито сотні тисяч вірян Московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади.
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