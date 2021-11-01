Три країни вперше за 18 місяців частково зняли обмеження на подорожі

В Австралії сотні громадян зустріли рідних вперше з квітня 2020 року

Таїланд, Австралія та Ізраїль у понеділок значно пом’якшили прикордонні обмеження для мандрівників вперше за 18 місяців. Таким чином країни мають намір поступово відродити попит на туризм та подорожі по всьому світу на тлі пандемії коронавірусу.

Сотні вакцинованих іноземних туристів прибули до столиці Таїланду без карантину після того, як країна Південно-Східної Азії схвалила відвідування з понад 60 країн, включаючи Китай та США, повідомляє Reuters.

Кілька європейських країн також увійшли до списку, оскільки Таїланд є одним з найпопулярніших напрямків туризму в Азії для мешканців північної півкулі, які прагнуть уникнути зимової негоди.

У Сіднеї сотні громадян зустрічали рідних та друзів, оскільки з квітня 2020 року вони вперше мали можливість прибути без спеціального дозволу чи необхідності карантину.

Хоча спочатку подорожі обмежуються лише кількома штатами та громадянами Австралії, також постійними мешканцями та їхніми сім’ями та громадянами Нової Зеландії, це прогнозує план відновлення для міжнародних туристів та працівників та працівників галузі.

Ізраїль також пом’якшив правила подорожей з понеділка, але туристам слід прочитати інструкції перед бронюванням квитків.

Туристам дозволено в’їжджати, якщо вони отримали ревакцинацію проти COVID-19 не пізніше шести місяців, але з деякими винятками.

Попри скасування деяких обмежень, до подорожей світом у повному розпалі ще далеко.

Раніше повідомлялося, що Австралія повністю не відкриється для туристів до 2022 року

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