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    Ізраїль кличе на роботу ще дві тисячі українських будівельників

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    Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників - Ізраїль кличе на роботу ще дві тисячі українських будівельників

    Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників

    фото: stmegi

    Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до двох тисяч фахівців з України

    Уряд Ізраїлю ухвалив додатково залучити з України до двох тисяч фахівців будівельної галузі. Про це повідомляє у Facebook посольство України в Ізраїлі.

    «Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників. Наразі Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України», – йдеться у повідомленні.

    У зв'язку з цим 8–11 листопада 2021 року за участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» проведуть тестування і відбір охочих.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїль кличе медиків з України та інших держав.

    Зазначимо, названо найоплачуваніші вакансії у Києві.

    Ще підприємець порівняв зарплати у Києві та Москві: вражаючі цифри.

    До слова, Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

    Раніше повідомлялося, що будівельні гіпермаркети на Київщині відмовилися закриватися на карантин.

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    Теги: Ізраїль будівництво українці посольство Україна робота
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    Ізраїль кличе на роботу ще дві тисячі українських будівельників