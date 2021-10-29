Ізраїль кличе на роботу ще дві тисячі українських будівельників

Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників

Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до двох тисяч фахівців з України

Уряд Ізраїлю ухвалив додатково залучити з України до двох тисяч фахівців будівельної галузі. Про це повідомляє у Facebook посольство України в Ізраїлі.

«Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників. Наразі Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим 8–11 листопада 2021 року за участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» проведуть тестування і відбір охочих.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль кличе медиків з України та інших держав.

Зазначимо, названо найоплачуваніші вакансії у Києві.

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До слова, Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

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