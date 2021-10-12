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    Від початку року туристи поповнили бюджет Києва майже на 50 млн грн

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    За 9 місяців Київ відвідало близько 500 тисяч іноземних туристів - Від початку року туристи поповнили бюджет Києва майже на 50 млн грн
    За 9 місяців Київ відвідало близько 500 тисяч іноземних туристів
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше іноземців приїжджає до Києва зі США, Ізраїлю, Туреччини, Білорусі та Німеччини

    За 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «Різниця показників цьогорічного турзбору порівняно з минулим роком свідчить про те, що туристична сфера навчилася працювати в нових умовах та вже виходить із кризи, спричиненої пандемією. Важливим також є відкриття нових туристичних напрямів, зокрема, із Саудівської Аравії. Поряд із тим, місто продовжує розвивати туристичну привабливість столиці: розробляються нові маршрути, триває перехресна промоція з містами інших країн», – зазначила Хонда.

    Вона також додала, що за 9 місяців Київ відвідало близько 500 тисяч іноземних туристів та понад 1,2 мільйона – внутрішніх.

    Найбільше іноземців приїжджає до Києва зі США, Ізраїлю, Туреччини, Білорусі та Німеччини.

    Як повідомлялося, одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів

    До слова, минулого тижня Київ уже втретє приймав міжнародний конгрес медичного туризму Medical Travel Exhibition and Conference «MTEC-2021».

    Медичний туризм – один із найприбутковіших напрямів. У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тис. За орієнтовними підрахунками внесок 70 тис. медичних туристів в економіку країни склав близько $200 мільйонів.

    Теги: Київ бюджет іноземці туризм КМДА
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    Від початку року туристи поповнили бюджет Києва майже на 50 млн грн