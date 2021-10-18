На Кіпрі встановили пам'ятник картоплі: туристи вважають, що він має пікантний вигляд (відео)

На спорудження п’ятиметрового пам'ятника витратили вісім тисяч євро.

Новий пам'ятник прославив крихітне селище на весь Кіпр. П’ятиметрова картоплина, яку встановили на в'їзді до Ксілофагу, нагадала багатьом чоловічий статевий орган. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ґвалт у соціальних мережах призвів до небувалої навали туристів, яким кортить сфотографуватися з гігантською картоплею.

Сільський голова гостям радий, але всіх, хто думає про картоплю щось не те, назвав хворобливими збоченцями. Бо ж справді, сорт «Спунта», який масово вирощують у селищі, має саме такий вигляд, як зобразив скульптор.

«Це якісь збоченці тільки можуть так думати про вигляд нашої картоплі. Нам байдуже до чужої хворобливої уяви. Я поважаю всі погляди, але мене не турбує, що вони думають», – сказав голова селища Ксілофагу Джордж Тасо.

Обійшовся пам'ятник місцевому бюджету у вісім тисяч євро.

Нагадаємо, раніше у Москві встановили неоднозначний пам’ятник.

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