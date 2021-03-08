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    Таїланд скорочує обов’язковий карантин для іноземців

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    Згідно&nbsp;зі&nbsp;статистикою ВООЗ&nbsp;у&nbsp;Таїланді&nbsp;26441 випадок захворювання, 85&nbsp;осіб загинули - Таїланд скорочує обов’язковий карантин для іноземців

    Згідно зі статистикою ВООЗ у Таїланді 26441 випадок захворювання, 85 осіб загинули

    Правило стосується іноземних громадян які пройшли щеплення від коронавірусу

    Уряд Таїланду скорочує період обов’язкового перебування в карантині для вакцинованих від коронавірусу іноземних громадян з 14 до семи днів. Як наголошується в опублікованому в понеділок пресреліз міністерства охорони здоров’я королівства, нове правило набирає чинності з квітня поточного року, – повідомляє Reuters.

    За інформацією відомства, «у світі вже вакциновані 250 тис. осіб, і цей процес триває». У зв’язку з цим було прийнято рішення скоротити карантин з 14 до семи днів для іноземних громадян, «які мають свідоцтво про вакцинацію, пройдену не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за три місяці до прибуття в королівство».

    Перший випадок зараження коронавірусом у Таїланді виявили 13 січня 2020 року. До теперішнього часу загальна кількість інфікованих в королівстві перевищило 26,4 тис., вилікувалися більш 25,7 тис. осіб, померло 85 пацієнтів. Режим надзвичайного стану через пандемію діє в країні до 31 березня. 28 лютого в 13 провінціях Таїланду розпочалася вакцинація препаратом проти коронавірусу, виробленим китайською компанією Sinovac.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).

    Теги: Таїланд карантин щеплення вакцинація уряд коронавірус
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