Таїланд скорочує обов’язковий карантин для іноземців

Правило стосується іноземних громадян які пройшли щеплення від коронавірусу

Уряд Таїланду скорочує період обов’язкового перебування в карантині для вакцинованих від коронавірусу іноземних громадян з 14 до семи днів. Як наголошується в опублікованому в понеділок пресреліз міністерства охорони здоров’я королівства, нове правило набирає чинності з квітня поточного року, – повідомляє Reuters.

За інформацією відомства, «у світі вже вакциновані 250 тис. осіб, і цей процес триває». У зв’язку з цим було прийнято рішення скоротити карантин з 14 до семи днів для іноземних громадян, «які мають свідоцтво про вакцинацію, пройдену не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за три місяці до прибуття в королівство».

Перший випадок зараження коронавірусом у Таїланді виявили 13 січня 2020 року. До теперішнього часу загальна кількість інфікованих в королівстві перевищило 26,4 тис., вилікувалися більш 25,7 тис. осіб, померло 85 пацієнтів. Режим надзвичайного стану через пандемію діє в країні до 31 березня. 28 лютого в 13 провінціях Таїланду розпочалася вакцинація препаратом проти коронавірусу, виробленим китайською компанією Sinovac.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).