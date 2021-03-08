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    За добу в Україні виявлено понад п’ять тисяч нових хворих на коронавірус

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    До лікарень шпиталізовані 2136 хворих на коронавірус - За добу в Україні виявлено понад п’ять тисяч нових хворих на коронавірус

    До лікарень шпиталізовані 2136 хворих на коронавірус

    Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Житомирській областях

    В Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1406800 осіб;
    • одужало – 1198254 особи;
    • летальних випадків – 27128;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7141341.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

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    Теги: Максим Степанов епідемія коронавірус
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