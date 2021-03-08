За добу в Україні виявлено понад п’ять тисяч нових хворих на коронавірус
До лікарень шпиталізовані 2136 хворих на коронавірус
Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Житомирській областях
В Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1406800 осіб;
- одужало – 1198254 особи;
- летальних випадків – 27128;
- проведено ПЛР-тестувань – 7141341.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.
Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).