За добу в Україні виявлено понад п’ять тисяч нових хворих на коронавірус

До лікарень шпиталізовані 2136 хворих на коронавірус

Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Житомирській областях

В Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1406800 осіб;

одужало – 1198254 особи;

летальних випадків – 27128;

проведено ПЛР-тестувань – 7141341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

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