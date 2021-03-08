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    Одеська мерія та облрада перейшли на дистанційну роботу

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    У такому режимі структури працюватимуть з 9 по 17 березня - Одеська мерія та облрада перейшли на дистанційну роботу
    У такому режимі структури працюватимуть з 9 по 17 березня
    фото: izbirkom.org.ua

    Перехід на дистанційну роботу пов'язаний зі «зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні

    Одеські мерія та обласна рада тимчасово перейшли на дистанційний режим роботи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

    Про це заявила пресслужба одеської ОДА.

    Про перехід міської ради на дистанційний режим роботи Геннадій Труханов повідомив у своєму зверненні 5 березня.

    Як повідомили у пресслужбі ОДА, з 9 по 17 березня включно апарат та управління з майнових відносин обласної ради також будуть працювати переважно у дистанційному режимі.

    У ОДА також додали, що перехід на дистанційну роботу пов'язаний зі «зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні».

    Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав представників приватного бізнесу перевести своїх працівників на дистанційну роботу через зростання кількості хворих на Covid-19. За словами Труханова, на позачерговому засіданні оперативного штабу вирішили перевести структурні підрозділи міської ради на дистанційний режим. На його думку, це дозволить розвантажити громадський транспорт.

    Теги: громадський транспорт Одеса карантин Геннадій Труханов Одеська ОДА
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