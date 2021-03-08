Одеська мерія та облрада перейшли на дистанційну роботу

У такому режимі структури працюватимуть з 9 по 17 березня

Перехід на дистанційну роботу пов'язаний зі «зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні

Одеські мерія та обласна рада тимчасово перейшли на дистанційний режим роботи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про це заявила пресслужба одеської ОДА.

Про перехід міської ради на дистанційний режим роботи Геннадій Труханов повідомив у своєму зверненні 5 березня.

Як повідомили у пресслужбі ОДА, з 9 по 17 березня включно апарат та управління з майнових відносин обласної ради також будуть працювати переважно у дистанційному режимі.

У ОДА також додали, що перехід на дистанційну роботу пов'язаний зі «зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні».

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав представників приватного бізнесу перевести своїх працівників на дистанційну роботу через зростання кількості хворих на Covid-19. За словами Труханова, на позачерговому засіданні оперативного штабу вирішили перевести структурні підрозділи міської ради на дистанційний режим. На його думку, це дозволить розвантажити громадський транспорт.