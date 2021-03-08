У Кореї оприлюднили дані розслідування смертей після вакцинації
Медики розслідували смерть восьми осіб із супутніми захворюваннями
Під час дослідження не знайшлося доказів того, що щеплення відіграли будь-яку роль у настанні смерті
У понеділок у Південній Кореї оприлюднили попередні результати розслідування восьми летальних випадків, які були зафіксовані через деякий час після щеплення людей препаратом від AstraZeneca – зв’язку між вакцинацією й смертями не знайшли.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми попередньо дійшли висновку, що важко встановити будь-який зв’язок між побічними реакціями після вакцинації та смертю», – розповів директор Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань Чон Ин-Кен.
Після кількох летальних випадків серед вакцинованих людей представники системи охорони здоров’я країни провели перевірки. Зокрема, медики розслідували смерть восьми осіб із супутніми захворюваннями, які мали побічні реакції після отримання Covid-вакцини виробництва AstraZeneca.
Під час дослідження інцидентів не знайшлося доказів того, що щеплення відіграли будь-яку роль у настанні смерті хворих.
Нагадаємо, у США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer.
До слова, у Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19.
Як повідомлялося, Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої.