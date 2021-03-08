У Кореї оприлюднили дані розслідування смертей після вакцинації

Під час дослідження не знайшлося доказів того, що щеплення відіграли будь-яку роль у настанні смерті

У понеділок у Південній Кореї оприлюднили попередні результати розслідування восьми летальних випадків, які були зафіксовані через деякий час після щеплення людей препаратом від AstraZeneca – зв’язку між вакцинацією й смертями не знайшли.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми попередньо дійшли висновку, що важко встановити будь-який зв’язок між побічними реакціями після вакцинації та смертю», – розповів директор Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань Чон Ин-Кен.

Південна Корея розпочала вакцинацію мешканців та працівників будинків для літніх людей та інших осіб з груп ризику в кінці лютого, тоді майже 317 тисяч осіб отримали перші дози вакцини.

Після кількох летальних випадків серед вакцинованих людей представники системи охорони здоров’я країни провели перевірки. Зокрема, медики розслідували смерть восьми осіб із супутніми захворюваннями, які мали побічні реакції після отримання Covid-вакцини виробництва AstraZeneca.

Під час дослідження інцидентів не знайшлося доказів того, що щеплення відіграли будь-яку роль у настанні смерті хворих.

Нагадаємо, у США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer.

До слова, у Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19.

Як повідомлялося, Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої.