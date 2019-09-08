Талібан пригрозив США через скасування мирних переговорів



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Представники афганського радикального руху Талібан

«Американці більше всіх постраждають від припинення переговорів», - заявив представник руху «Талібану»

Представники афганського радикального руху Талібан пригрозили США збільшенням військових втрат американців через скасування Трампом мирних переговорів.

Про це повідомляє Reuters.

«Американці більше всіх постраждають від припинення переговорів», - заявив представник руху Забихулла Муджахід.

Також таліби переконані, що незабаром американці повернуться до переговорів, так як раптовий крок президента Трампа «завдасть шкоди репутації» США.

За словами талібів, вони будуть і надалі вести «джихад» проти американських і іноземних військ, яких Талібан вважає окупантами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийняв рішення скасувати переговори з президентом Афганістану Ашраф Гані та лідерами Талібану.

За словами Трампа, причиною скасування візиту став теракт у Кабулі, де загинув американський військовий.

Нагадаємо, у п’ятницю у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.