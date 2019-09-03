У Кабулі вибухнув замінований автомобіль: п’ятеро загиблих і 50 поранених



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Бойовики радикального руху «Талібан» вже взяли на себе відповідальність за підрив замінованого автомобіля

Вибух пошкодив будинки в радіусі кілометра

У столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вибух стався недалеко від комплексу Green Village, де розташовуються ряд іноземних компаній. Також після інциденту були чутні постріли.

За словами очевидців, хмара диму піднялася над районом, який неодноразово піддавався нападам терористів-смертників.

Наголошується, що вибух стався, коли високопоставлений американський дипломат відвідав Кабул, щоб поінформувати президента Афганістану Ашрафа Гані про проект мирної угоди, досягнутої з талібами, в результаті якого були виведені тисячі американських солдатів з країни.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.

Бойовики радикального руху «Талібан» вже взяли на себе відповідальність за підрив замінованого автомобіля.